العراق يواجه سوريا وكوريا الجنوبية على ملعب البصرة

يستضيف ملعب المدينة الرياضية بالبصرة لقائي منتخب العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم.

حصل العراق على قرار أولي برفع الحظر عن ملاعبه وخوض المباراة المقبلة في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة.

ملعب البصرة يستضيف مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كاس العالم 2022 وبحضور جماهيري.#ارائكم pic.twitter.com/Fwcmqh2d2l — العراق سبورت (@IrqSport) October 8, 2021

وبحسب ما نقل موقع "كوورة" فإن لقاء جمع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال برئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو في الدوحة، وأبلغ الاتحاد بأن التقرير الذي وصل للاتحاد الدولي إيجابي وأن الاتحاد الدولي سيصدر قرارا برفع الحظر عن الملاعب المرخصة.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة يسعى للحصول على موافقة إدخال الجماهير في منافسات الدوري في الجولات المقبلة وبالتالي من الممكن أن يكون الجمهور متواجدا في مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية.

هذا ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم من تعادلين وخسارة واحدة.