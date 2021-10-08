رسميا... رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ"، اليوم الجمعة، فوز كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر سبتمبر/أيلول 2021.

وذكر بيان الدوري الإنجليزي أن كريستيانو رونالدو أحدث تأثيرا كبيرا بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات لعبها خلال شهر سبتمبر.

وأضاف البيان أن تلك الجائزة هي الخامسة لرونالدو كأفضل لاعب في الشهر في بريمير ليغ، وهي الأولى له منذ مارس/ آذار 2008.

وأشار البيان أن هذه الفترة التي تزيد عن 13 عاما بين جوائز لاعب الشهر هي الأطول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الشهر كانت تضم بالإضافة إلى رونالدو، كلا من محمد صلاح نجم ليفربول وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.