رسميا... رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

وذكر بيان الدوري الإنجليزي أن كريستيانو رونالدو أحدث تأثيرا كبيرا بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف في 3 مباريات لعبها خلال شهر سبتمبر.
3️⃣ 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 8, 2021
3️⃣ 𝗚𝗼𝗮𝗹𝘀
Cristiano Ronaldo is September's @premierleague #POTM#FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/zE2l8cYt9o
وأضاف البيان أن تلك الجائزة هي الخامسة لرونالدو كأفضل لاعب في الشهر في بريمير ليغ، وهي الأولى له منذ مارس/ آذار 2008.
Who else? ✨— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj
وأشار البيان أن هذه الفترة التي تزيد عن 13 عاما بين جوائز لاعب الشهر هي الأطول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الشهر كانت تضم بالإضافة إلى رونالدو، كلا من محمد صلاح نجم ليفربول وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)