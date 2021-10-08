بعد بداية نارية... رونالدو يحصد جائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، جائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 أهداف و17 تسديدة.

ومن خلال 3 مباريات في سيبتمبر/أيلول، سجل رونالدو 3 أهداف من أصل 17 تسديدة على المرمى، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في الشهر الماضي.

شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي سيكون أصعب، من حيث جدول المباريات، على مانشستر يونايتد، لذلك ينتظر صاحب الـ(36) عاما تحد أصعب من الشهر الماضي، حيث يلتقي فريق (الشياطين الحمر) كما يحب لمشجعيه مناداته مع ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبر وليفربول.

وكان المهاجم الإنجليزي ميشيل أنتونيو قد حصد جائزة "لاعب الشهر" في شهر أغسطس، بعد تألقه مع ناديه ويست هام.

ننوه إلى أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتواجد حاليا في معسكر منتخب بلاده التدريبي عشية المباراة الودية ضد قطر وكجزء من استعدادات البرتغال للتصفيات المؤهلة لكأس العالم "فيفا" قطر 2022.