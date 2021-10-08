نجم "الشياطين الحمر" يحتفل بحصوله على الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر بهجوم شرس

بات نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أصغر من يحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر، بسبب حملته ضد فقر الأطفال.

وأعلنت جامعة مانشستر منح نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، الدكتوراة الفخرية، بسبب مجهوداته في مكافحة فقر الأطفال، بحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتمكن النجم الإنجليزي السابق، من الحصول على ثناء واسع النطاق، بعد حملته الناجحة، لتقديم قسائم الطعام المدرسية خلال العطلة الصيفية في بريطانيا.

وكان راشفورد، 23 عاما، قد قال إنه كان يعتمد على تلك القسائم عندما كان طفلا فقيرا.

وينضم راشفورد بتلك الطريقة، إلى قائمة عظماء النادي الإنجليزي، أليكس فيرغسون وبوبي تشارلتون في الحصول على الدكتوراة الفخرية، وهي أعلى تكريم تمنحه الجامعة.

وقال راشفورد في حفل تتويجه بالجائزة "أن أكون هنا في حضور عظيم مثل السير أليكس وأولئك الذين لعبوا دورًا كبيرًا في رحلتي إلى حيث أنا اليوم هو أمر مميز للغاية. أقدر لكم جميعًا تخصيص الوقت لي اليوم".

وأردف نجم مانشستر يونايتد بقوله "أنا هنا لتلقي الدكتوراه الفخرية لعملي حول فقر الأطفال. بالأمس، فقدت ملايين العائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة شريان الحياة ووسيلة للبقاء واقفة على قدميها"، في إشارة إلى حكومة المملكة المتحدة التي أنهت زيادة مؤقتة قدرها 20 جنيها إسترلينيا، كمخصصات أسبوعية لدعم الأسر الأشد فقراً في البلاد.

واستمر في هجومه على الحكومة البريطانية بقوله "تلك الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع معدل فقر الأطفال إلى طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال. ولهذا السبب، أصبح اليوم أمرًا حلوًا ومرًا. لقد حان الوقت لأن ينطلق الممثلون إلى مجتمعات مثل مجتمعاتي. لقد حان الوقت لأن يروا بأنفسهم المقياس الحقيقي للنضال".

واستدرك قائلا: "لم يعد من الممكن استخدام جائحة كوفيد 19، كذريعة، لتلك القرارات المجحفة".

The greatest ♥️

Meant so much sharing this moment with Sir Alex 🎓 https://t.co/e4L1HgOIbN pic.twitter.com/wiuTd5ECAc — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 8, 2021

​وساعد راشفورد في جمع حوالي 20 مليون جنيه إسترليني مع مؤسسة "فير شير" الخيرية لتوفير وجبات الطعام للأسر المتعثرة أثناء جائحة "كوفيد 19".

وتم الإعلان عن الجائزة الأولية في يوليو/تموز 2020، ولكن تم تأجيل الحفل الشخصي بسبب الوباء.