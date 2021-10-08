مصر تفوز على ليبيا بصاروخ مرموش في تصفيات كأس العالم 2022

تمكن المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، من الصعود إلى المركز الأول في المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد هزيمته لنظيره الليبي ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة، بهدف مقابل لا شيء.

وأحرز الهدف المصري الوحيد، اللاعب الشاب، عمر مرموش، الذي سدد صاروخية في شباك المنتخب الليبي عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وشهدت مباراة اليوم الجمعة، على أول مشاركة للمحترف في الدوري الألماني، عمر مرموش، في صفوف المنتخب المصري لكرة القدم.

وبتلك النتيجة، يكون المنتخب المصري تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما جاء المنتخب الليبي في المركز الثاني بـ6 نقاط.

اكرم توفيق في بصته ل #عمر_مرموش أنت بقي عمر اللي مكناش نعرفه 🤔😂💪💪🇪🇬 pic.twitter.com/X67PhjOVjc — Mohamed Osama 2 (@Mohamed06886910) October 8, 2021

واقتنص فهود أنغولا ثلاث نقاط ثمينة بفوزهم على الغابون، ليحتل المركز الثالث قبل الأخير، وتجمد رصيد المنتخب الغابوني عند نقطة واحدة.