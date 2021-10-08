مصر تفوز على ليبيا بصاروخ مرموش في تصفيات كأس العالم 2022

وأحرز الهدف المصري الوحيد، اللاعب الشاب، عمر مرموش، الذي سدد صاروخية في شباك المنتخب الليبي عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول للمباراة.
وشهدت مباراة اليوم الجمعة، على أول مشاركة للمحترف في الدوري الألماني، عمر مرموش، في صفوف المنتخب المصري لكرة القدم.
وبتلك النتيجة، يكون المنتخب المصري تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما جاء المنتخب الليبي في المركز الثاني بـ6 نقاط.
What a goal .. What a debut🔥☄️#EgyptToday #Egypt #Libya #OmarMarmoush | #مصر #ليبيا #عمر_مرموشpic.twitter.com/Z9ThBV1p1S— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) October 8, 2021
اكرم توفيق في بصته ل #عمر_مرموش أنت بقي عمر اللي مكناش نعرفه 🤔😂💪💪🇪🇬 pic.twitter.com/X67PhjOVjc— Mohamed Osama 2 (@Mohamed06886910) October 8, 2021
واقتنص فهود أنغولا ثلاث نقاط ثمينة بفوزهم على الغابون، ليحتل المركز الثالث قبل الأخير، وتجمد رصيد المنتخب الغابوني عند نقطة واحدة.
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