منتخب روسيا لكرة القدم يفوز على منتخب سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2022

حقق المنتخب الروسي لكرة القدم، يوم الجمعة، الفوز على منتخب سلوفاكيا خلال مباراة تصفيات كأس العام 2022.

قازان - سبوتنيك. وجرت المباراة ضمن مجموعة H اليوم الجمعة في مدينة قازان الروسية، وفاز المنتخب الروسي بحساب 1:0، إذ تم تسجيل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 24، وسجل الهدف عضو الفريق السلوفاكي المدافع ميلان شكرينيار في مرمى فريقه عند محاولة صد الكرة.

وتستضيف قطر أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط، في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وستجرى المنافسات على 8 ملاعب، تم افتتاح 4 منها حتى الآن؛ كما سيتم افتتاح ملعب "الثمامة"، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، خلال نهائيات كأس أمير قطر لكرة القدم.

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