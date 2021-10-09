حملة اعتذار سعودية بعد فيديو إهانة قائد المنتخب الياباني... فيديو

دعا نشطاء على موقع التواصل "تويتر" إلى الاعتذار لقائد المنتخب الياباني لكرة القدم، عمّا بدر من الجماهير السعودية بعد لقاء منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم، الأمر الذي استفز اللاعب ودعاه لمغادرة الملعب خلال لقاء صحفي.

حيث انتشر مقطع مصور يظهر قيام بعضا من جماهير المنتخب السعودي باستفزاز قائد المنتخب الياباني يوشيدا، خلال إجرائه لقاء تلفزيونيا عقب اللقاء من أرض الملعب.

ولم يستطع قائد الفريق الياباني، تمالك أعصابه، حيث سارع إلى الاقتراب من الجمهور، للتعبير عن سخطه، قبل أن يتدخل المسؤولون عن الأمن ومطالبته بالابتعاد عن المدرجات.

يقول كابتن المنتخب #الياباني يوشيدا إنه تعرض إلى إيماءات عنصرية أثناء استعداده لمقابلة ما بعد المباراة من بعض الجماهير والتي لم يستطع تحملها وهو ما تسبب في غضبه وتوجهه نحو الجماهير بهذا الشكل وفقا لما نشر في الصحافة #اليابانية pic.twitter.com/d5VWBnWUY4 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) October 8, 2021

لينتشر لاحقا هاشتاغ على "تويتر" تمت من خلاله الدعوة للاعتذار مما حصل في اللقاء وحمل عنوان "جمهور السعودية يعتذر لليابان".

وعلق صاحب الحساب "فاتن" قائلا: "الشعب الياباني شعب محترم جدا جدا وخالطتهم وعرفت طباعهم ناس ينحطون ع الجرح يبرأ المفروض المشجع يعكس صورة حسنة عن بلده ومجتمعه مثل مالشعوب الأخرى تعكس صورة حلوة ثانيًا الاعتذار ماينقص من الشخص بالعكس يرفعه ويدل على قوة الشخصية والثقة العالية".

الشعب الياباني شعب محترم جدا جدا وخالطتهم وعرفت طباعهم😘ناس ينحطون ع الجرح يبرأ 👍🏻المفروض المشجع يعكس صورة حسنة عن بلده ومجتمعه مثل مالشعوب الأخرى تعكس صورة حلوة🥰ثانيًا الاعتذار ماينقص من الشخص بالعكس يرفعه ويدل على قوة الشخصية والثقة العالية — فاتن (@faten_122) October 8, 2021

بينما دعا صاحب الحساب "الصمت حكمه" إلى محاسبة المسؤولين، قائلا: "أرى والري لوزير الرياضه السعودي والرئيس الاتحاد بأن اي شخص يعمل للمثل هذا انه يحاسب لأنه هولاء ضيوف على المملكه ويصفه خاصه على الاتحاد السعودي لايغرك انها كوره فلابد نحترم ضيوف وزارة الرياضه لأنهم ضيفوفنا وإعطاء الفكره الحسنه عن الجمهور السعودي اتمنى ان هذا التصرف لايعود لملاعبنا".

ارى والري لوزير الرياضه السعودي والرئيس الاتحاد بأن اي شخص يعمل للمثل هذا انه يحاسب لأنه هولاء ضيوف على المملكه ويصفه خاصه على الاتحاد السعودي لايغرك انها كوره فلابد نحترم ضيوف وزارة الرياضه لأنهم ضيفوفنا وإعطاء الفكره الحسنه عن الجمهور السعودي اتمنى ان هذا التصرف لايعودلملاعبنا — الصمت حكمه (@kSgaWYLT0B7OnoV) October 8, 2021

يذكر أن اللقاء انتهى لصالح المنتخب السعودي بهدف نظيف ليتصدر برفقة المنتخب الأسترالي مجموعته.