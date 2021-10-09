نيوكاسل بإدارته الجديدة يحدد أول تعاقداته

أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يرغب في الحصول على خدمات نجم برشلونة الإسباني.

وبحسب ما نقل موقع "es" الرياضي، فإن النادي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية مستعد للاستماع للعروض المقدمة من أجل اللاعب، وفي وقت سابق كان الفريق الإسباني قد أعلن عن رغبته ببيع اللاعب بـ50 مليون يورو.

يذكر أن ملكية النادي الإنجليزي قد انتقلت لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الخميس، وقال الصندوق في بيان على "تويتر": "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي".

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

هذا وسيسعى الملاك الجدد للنادي لتدعيم الفريق بلاعبين جدد من أجل تحسين نتائج الفريق، حيث يحتل المركز قبل الأخير بثلاث نقاط بعد مرور 7 جولات من بطولة الدوري الممتاز.