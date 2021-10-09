ميسي يستبعد صلاح ورونالدو ويكشف مرشحيه للكرة الذهبية

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، عن اللاعبين المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وقال ميسي، خلال حواره مع مجلة "فرانس فوتبول " الفرنسية، إن هناك اثنان سيكون من السهل للغاية بالنسبة له التصويت لهما وهما نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي قدم عاما كبيرا، وكريم بنزيمة الذي كان مميزا.

وتجاهل ميسي اللاعب البرتغالي والمنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح الذي يعيش أفضل فتراته مع ليفربول الإنجليزي.

ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2021، والتي شهدت ظهور نجم ليفربول، محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالد الفائز بالجائرة خمس مرات.

ومن المقرر أن تكشف المجلة الفرنسية عن الفائز بالكرة الذهبية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بجانب جائزة الأفضل في فئة كرة القدم سيدات، وأفضل حارس مرمى بالعالم.