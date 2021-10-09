نيوكاسل يعلن عن رغبته في سوق الانتقالات ويعلق على صفقة مبابي

كشفت أماندا ستيفلي، عضو مجلس الإدارة الجديدة لنادي "نيوكاسل يونايتد" عن طموح الفريق في سوق الانتقالات وأبرز معالم سياسة الإدارة الجديدة.

أدلت ستيفلي لصحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، بتصريحات تحدثت من خلالها عن سياسة النادي الجديدة وإمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

مؤكدة التزام الإدارة الجديدة لنيوكاسل بالتنافس على "لاعبين من الطراز العالمي"، وفي الوقت ذاته أن النادي "لن ينفق بطريقة غير عقلانية" وسيهتم فقط باستقدام النجوم "الشجعان والمتحمسين والمفعمين بالحيوية".

Amanda Staveley answers Kylian Mbappe question as she details Newcastle transfer plan | @SimonBird_ https://t.co/buRGOLvOXd pic.twitter.com/3VGIoZBxo6 — Mirror Football (@MirrorFootball) October 8, 2021

وتابعت قائلة "أنت بحاجة إلى ميزانية كبيرة في كرة القدم، لكننا لسنا هنا لنكون غير عقلانيين. يجب علينا إجراء مراجعة كاملة، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، لذا سنحدد أولا احتياجاتنا في يناير".

وحول إمكانية التوقيع مع الفرنسي مبابي، أجابت قائلة "نحن في السوق لننافس على لاعبين عالميين، لكننا نحتاج إلى البنية التحتية لهؤلاء اللاعبين العالميين، سنصل إلى هذا المستوى، ونود التأكد من حصول نجومنا على الدعم من حولهم".

يذكر أن أماندا ستيفلي، لعبت دورا كبيرا في إتمام صفقة انتقال النادي الإنجليزي للملاك الجدد، من خلال لعبها لدور الوسيط بين الطرفين.