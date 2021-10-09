بهدف قاتل في شباك إسرائيل... إسكتلندا تقترب من التأهل لكأس العالم... فيديو

فاز منتخب إسكتلندا على ضيفه الإسرائيلي (3-2) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وتقدم منتخب إسرائيل مرتين من خلال هدفين أحرزهما إيران زاهافي ومؤنس دبور، في المقابل رد منتخب إسكتلندا بهدفين بواسطة جون ماكجين وليندون دايكس.

وبينما كانت النتيجة التعادل (2-2 ) حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أحرز سكوت ماكتوميناي هدف الفوز الغالي لمنتخب إسكتلندا ليحافظ على آماله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.

Scott McTominay's Goal vs Israel pic.twitter.com/VIheBYMZUy — The True Red Devils (@TrueRedDevils__) October 9, 2021

​بهذا الفوز المثير في ملعب "هامبدن بارك" واقتناص النقاط الثلاث، عزز منتخب إسكتلندا موقعه بالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن منتخب إسرائيل الثالث في الترتيب الذي توقف رصيده عند 10 نقاط.