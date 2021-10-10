أول عربي...بيغ رامي يتوج بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي

توّج لاعب كمال الأجسام المصري، بيغ رامي، بلقب بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، اليوم الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول، للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تتويج المصري ضمن المنافسات التي أقيمت في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.

وشهد تتويج المصري منافسة للمرة الثانية مع الأمريكي براندون كاري، المتوج بالبطولة في عام 2019، ليصبح العربي الوحيد المتوج بلقب البطولة في مناسبتين.

Congratulations

Big Rami

آلف مليون مبروك للبطل

للمرة الثانية علي التوالي❤️❤️ pic.twitter.com/gyUDHWN4uv — Waled Hamza🌩🇪🇬❤️🇪🇬🌩💦 (@WaledHa32522260) October 10, 2021

وتم تتويج بيغ رامي بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أولمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في ولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

بيغ رامي الذي يلعب في الوزن المفتوح، حصل كمكافأة لفوزه باللقب على مبلغ 400 ألف دولار أي ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.