مالك نيوكاسل السابق يحتفل ببيع النادي باحتساء البيرة لخمس ساعات وترك بقشيش بقيمة 5 جنيهات

احتفل مالك نادي نيوكاسل يونايتد السابق، مايك آشلي، ببيع النادي مقابل 300 مليون جنيه استرليني بتقديم بقشيش بقيمة 5 جنيهات استرلينية.

وذهب آشلي إلى حانة لشرب البيرة للاحتفال بإتمام الصفقة ليستمر فيها لخمس ساعات، وانضم له خمسة من أصدقائه لاحقا.

آشلي الذي ظل مالكا للنادي لمدة 14 عاما، احتفل بعقد الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأمر الذي أثار حالة من البهجة في صفوف مشجعي الفريق الإنجليزي.

وعلق أحد الحاضرين في الحانة على ترك آشلي بقشيشا للنادل بقيمة 5 جنيهات، قائلا: "إنك لا تدري أنه أتم صفقة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني".

وبحسب ما قال مدير الحانة، فإن آشلي وصل إلى الحانة في السادسة عصرا حتى الحادية عشر ليلا، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1892، وسبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.

وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006.

ويأتي نادي نيوكاسل في المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد خوض 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.