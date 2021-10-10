رونالدو يقود البرتغال للفوز على قطر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا... فيديو

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده لكرة القدم للفوز بثلاثية نظيفة على المنتخب القطري في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية البرتغال في شباك قطر في مباراة، أمس السبت، كل من كريستيانو رونالدو وخوسيه فونتي وأندريه سيلفا في الدقائق 37 و48 و90 على الترتيب.

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل ولا تضاف نتيجتها لحصيلة النقاط، حيث أن الهدف منها هو منح منتخب قطر فرصة الاحتكاك اللازم قبل استضافة المونديال العام المقبل.

​وبهذا الهدف، حقق اللاعب البرتغالي رقما جديدا اليوم، حيث أصبح أكثر لاعب أوروبي يشارك في مباريات دولية برصيد 181 مباراة، وفك الشراكة مع اللاعب الإسباني سيرخيو راموس (180 مباراة).

كما عزز رونالدو بهدفه، أمس السبت، رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات بـ112 هدفا. وأضاف منتخب قطر إلى قائمة المنتخبات التي أحرز أهدافا في شباكها ليرتفع عددها إلى 46 منتخبا.