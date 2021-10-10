ميدفيديف يتقدم بسهولة في "إنديان ويلز" ويسحق اللاعب الأمريكي ماكدونالد

تأهل لاعب كرة المضرب الروسي، دانييل ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة، إلى الدور الثالث ببطولة "إنديان ويلز" للتنس بعد فوزه السهل على ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين متتاليتين 6-4 و6-2، الليلة الماضية.

وحافظ اللاعب الروسي، المصنف الأول في البطولة، على سجله المثالي أمام نظيره الأمريكي في خمس مباريات.

وكسر ميدفيديف (25 عاما) إرسال ماكدونالد الذي فشل في مجاراة نظيرة الروسي، مثبتا قوته في تغطية جميع أرجاء الملعب.

وحسم ميدفيديف المباراة عندما سدد ضربة خلفية أعادها اللاعب الأمريكي خارج الملعب.

وكان ميدفيديف أنهى آمال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في حصد جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد عندما تغلب على اللاعب الصربي في نهائي أمريكا المفتوحة.

ويلعب ميدفيديف في الدور الثالث ضد فيليب كراينوفيتش الذي تغلب على ماركوس جيرون بنتيجة 7-6 و7-5.

وفي منافسات السيدات فازت حاملة اللقب الكندية بيانكا أندريسكو بشق الأنفس 7-6 و5-7 و6-2 على الأمريكية غير المصنفة أليسون ريسك بعد مباراة استمرت نحو ثلاث ساعات كاملة.

وستلتقي أندريسكو في الدور الثالث مع أنيت كونتافيت.