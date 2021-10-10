التونسية أنس جابر تتأهل إلى الدور الثالث لبطولة "إنديان ويلز" للتنس

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس وذلك بعد فوزها على نظيرتها اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 65 عالميا.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فازت أنس جابر في المباراة بنتيجة مجموعتين مقابل واحد، حيث فازت في الأولى 6-2 وخسرت الثانية 6-7 وفازت بالمجموعة الأخيرة 6-3.

Hungry for more 👀@Ons_Jabeur fights past Sevastova in three sets to reach the third round for a first time.#BNPPO21 pic.twitter.com/pO9kQ0jUwI — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 9, 2021

وتقابلت جابر مع سيفاستوفا مرتين قبل ذلك، الأولى في بطولة تشارلستون 2017، وفازت لاعبة لاتفيا بمجموعتين دون رد 7-5 و7-6.

وفي المرة الثانية، فازت أنس جابر بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3 وذلك كان في نصف نهائي بطولة موسكو 2018.

ويوم الأربعاء الماضي، حققت أنس جابر إنجازا عربيا غير مسبوق، بعدما قفزت مركزين جديدين في التصنيف العالمي للاعبات التنس، لتحتل المركز 12 عالميا، وهذا هو أفضل ترتيب عالمي في مسيرتها وأفضل ترتيب عربي على صعيد الرجال والسيدات في التنس.