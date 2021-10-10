نيمار "يفجرها": هذا آخر كأس عالم أشارك به

أعلن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، نيمار، أن كأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر سيكون الأخير في مسيرته الرياضية.

وقال نيمار بأنه شعر بالإحباط لعدم قدرته على رفع كأس البطولة سابقا، معتبرا البطولة القادمة الفرصة الاخيرة لذلك.

وتابع قائلا: "إن ضغوط اللعبة أثرت على جسده وعقله، وغير واثق من لعب بطولة أخرى بعد البطولة القادمة".

وأظهر البرازيلي عدم تفائله بشأن تمديد مسيرته الرياضية حتى كأس العالم 2026.

هذا ويشارك البرازيلي اليوم برفقة منتخب بلاده في مواجهة منتخب كولومبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهو على موعد من تحطيم رقم سلفه الأسطورة بيليه في عدد اللقاءات التي خاضها في صفوف المنتخب حيث سبق وأن عادل رقمه الشهر الماضي بـ"113" مباراة.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."



Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆



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وتلعب البرازيل في ضيافة كولومبيا بملعب ميتروبوليتان في مدينة بارانكيا الساحلية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، والتي يتصدرها منتخب البرازيل برصيد 27 نقطة بالعلامة الكاملة من 9 انتصارات.