أهداف مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية... فيديو

توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم ببطولة دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فوزه على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

ونجح المنتخب الفرنسي في تعويض تأخره بهدف نظيف أمام نظيره الإسباني حمل توقيع ميكيل أويارزابال في الدقيقة 64، فيما أدرك كريم بنزيمة التعادل لفرنسا في الدقيقة 66، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وكان المنتخب الإيطالي حقق فوزا على نظيره البلجيكي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق الأحد، بمباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية.

وبات هذا هو ثاني لقب يتوج به منتخب فرنسا في غضون 3 أعوام، بعدما توج عام 2018 بكأس العالم في روسيا على حساب المنتخب الكرواتي في النهائي، ليعيد منتخب الديوك البسمة إلى وجوه محبيه بعد خيبة الأمل التي لحقت بهم عقب خروجه المبكر من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بالخسارة أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة.