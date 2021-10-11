مصر... نجم الزمالك يروي تفاصيل إصابته في حريق بمنزله

كشف نجم نادي الزمالك المصري السابق، وليد صلاح عبد اللطيف، تفاصيل الحريق الذي نشب في منزله في مدينة المنصورة شمال شرقي القاهرة.

وقال عبد اللطيف إنه كان نائما واستيقظ على حريق هائل التهم العمارة التي يسكن فيها، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن الوضع كان صعبا للغاية في بداية الأمر حيث لم يكن يعلم أسباب الحريق الذي سيطر على العقار بأكمله.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الشرطة على الفور واستدعاء سيارات الإطفاء التي حضرت لإخماد الحريق.

عن أسباب اندلاع الحريق في العقار، قال: "تبين بعد الفحص أن سبب الحريق المبدئي هو ماس كهربائي أدى إلى حدوث الحريق في العقار بأكمله".

وردا على سؤال بشأن حالته الصحية، قال عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك السابق إنه تعرض لإصابة بسيطة في قدمه، لكنه أشار إلى أن الحريق تسبب في تلفيات كبيرة في العقار وليس في منزله فقط.

وعبد اللطيف هو أحد مهاجمي الزمالك السابقين حيث تميز في مركز الهجوم مع الفارس الأبيض، وسبق له أن مثل أندية المنصورة والإسماعيلي والأوليمبي.

وشارك منتخب مصر في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة "1998" في بوركينا فاسو.