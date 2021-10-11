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    حارس المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا توج كأفضل حارس

    حارس مرمى ريال مدريد يهاجم "يويفا" و"فيفا" بعد خسارة بلجيكا أمام إيطاليا

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    رياضة
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    انتقد تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) بسبب جدول المباريات المزدحم، قائلا إنه يأتي على حساب صحة وسلامة اللاعبين.

    وهاجم كورتوا زيادة عدد البطولات بعد خسارة فريقه 2-1 أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، قائلا إن هذه المباراة أقيمت لجني الأموال فقط.

    وقال كورتوا: "لسنا روبوتات. أصبحنا نخوض المزيد من المباريات دون راحة ولا أحد يكترث لصحتنا. متى سنحصل على راحة؟ أعتقد أنه لن يحدث أبدا"، وفقا لـ "رويترز".

    وتضررت مسابقات كرة القدم خلال 18 شهرا الماضية بسبب وباء كوفيد-19، وتم ضغط جدول المباريات وباتت مواجهات دوري الأبطال والعديد من مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا تقام بشكل مكثف.

    وأقيمت بطولة أوروبا وكأس كوبا أمريكا في نهاية موسم مرهق ولا يبدو أن الأمور ستتغير في المستقبل القريب.

    وستقام كأس العالم، العام المقبل، بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كامون الأول، في وسط الموسم على مستوى مسابقات الأندية، بينما ستقام نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو/ حزيران 2023.

    كما يأمل "فيفا" في إقامة كأس عالم موسعة للأندية وقدم أرسين فينجر المسؤول عن قطاع التطوير في الاتحاد الدولي مقترحا بإقامة كأس العالم كل عامين.

    وأضاف كورتوا: "العام المقبل سنشهد بطولة لكأس العالم في نوفمبر وربما نواصل اللعب حتى وقت متأخر من يونيو". 

    وتابع: "في النهاية سيتعرض اللاعبون البارزون لإصابات ويجب الاهتمام بشكل أفضل بهذا الأمر".

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