"فورمولا 1" تجني ثمار خفض التكاليف وتغيير القواعد

قال روس براون مدير بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم الثلاثاء، إن عشاق البطولة بدؤوا هذا العام في جني ثمار خفض التكاليف كما أنهم سيستفيدون من التغييرات في القواعد العام المقبل بعد أن أصبح الصراع شرسا على اللقب.

وتبادل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات والهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الصدارة بشكل متكرر منذ مارس/آذار الماضي. ويتفوق فرستابن حاليا بست نقاط فقط في الصدارة على هاميلتون بعد 16 سباقا من 22 جولة.

وفاز ستة سائقين وأربعة فرق بالسباقات حتى الآن هذا الموسم رغم أن فرستابن فاز بسبعة سباقات مقابل خمسة لهاميلتون.

وقال براون لموقع "فورمولا 1" على الانترنت: "كان لجهود خفض التكاليف وتغيير القواعد تأثيرات إيجابية على قوة المنافسة في البطولة"، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف: "لم يعد بوسع فرق بعينها ضخ موارد هائلة في البطولة والفوز بها مرارا وتكرارا. الموارد الآن محدودة والفرق تركز أيضا على سيارة العام المقبل والتي تتطلب الكثير من الوقت والموارد أيضا.

وختم: "مع ذلك نرغب أن يفوز الأجدر بالبطولة. ما زلنا نريد أن يفوز الفريق الأفضل. لكننا لا نريده أن يفوز بفارق كبير لمجرد أنه يملك ميزانية أكبر من أي شخص آخر. يسعدنا تطور الأمور في البطولة".