كريستيانو رونالد يكشف عن أخبار سارة

كشف مهاجم مانشستر يونايتيد كريستيانو رونالدو، عن إطلاقه مشروعا تجاريا مع مالك نادي فالنسيا الإسباني بيتر ليم.

وقال نجم المنتخب البرتغالي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار سارة قريبا جدا. اشترك في ZujuGP، وانطلق معنا في هذه الرحلة".

​وموقع "ZujuGP" عبارة عن منصة تهدف للجمع بين كرة القدم والاتصالات والتكنولوجيا، ومن المقرر أن تنطلق في 14 أكتوبر/ تشرين أول.

وأوضح الموقع أن الاحتفال بهذه المناسبة سيكون من خلال إصدار رقمي محدود للغاية.