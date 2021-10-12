كامب نو معقل برشلونة يعود لاستقبال الجماهير بسعة كاملة اعتبارا من الجمعة

قالت السلطات المحلية إن بوسع برشلونة اللعب أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بعد أن رفعت القيود المفروضة على عدد المشجعين المسموح بحضورهم المباريات في ملعب كامب نو بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعلنت السلطات في كتالونيا اليوم الثلاثاء أن الملاعب الرياضية خارج القاعات يمكنها استضافة جماهير بسعة كاملة في خطوة رحب بها نادي برشلونة، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال النادي في بيان على تويتر: "برشلونة يشكر جميع الجهود ويثني على قرار السلطات الذي يسمح لنا عمليا باستئناف الحياة الطبيعية".

ولم يكن بوسع برشلونة اللعب أمام جماهير كبيرة منذ توقف كرة القدم في بادئ الأمر في مارس/ آذار 2020 بسبب الجائحة.

وسيكون بوسع 99354 مشجعا مشاهدة فريق المدرب رونالد كومان أمام ضيفه بلنسية يوم الأحد بينما ستقام مباراة القمة أمام الغريم ريال مدريد في كامب نو في 24 أكتوبر تشرين الأول.