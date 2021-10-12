الأهلي المصري يعلن تفاصيل إصابة الشناوي ومدة غيابه عن الفريق

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة حارس الفريق محمد الشناوي الذي تعرض لها خلال مواجهة المنتخب المصري لنظيره الليبي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وحسب بيان النادي الأهلي، أجرى الشناوي سونار ورنينا مغناطيسيا اليوم الثلاثاء بعد وصول بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة.

الدكتور أحمد أبو عبلة 🗣

💬“الاشعة أكدت إصابة الشناوي بتمزق في العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين 4 أو 5 أسابيع " pic.twitter.com/EPWSiWx4dz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 12, 2021

وقال طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي أحمد أبو عبلة، إن الشناوي تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية مما سيحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

وأوضح أن الشناوي سيخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة المقبلة لتجهيزه من جديد للمشاركة في التدريبات والمباريات الجماعية.

🔴| الأهلي يواجه الاسماعيلي في انطلاق منافسات بطولة الدوري 🦅🤝🔥#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/CgDCW0DceP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 12, 2021

الإصابة ستجعل الأهلي يفتقد حارسه الأساسي في عدة مباريات مهمة أولها سيكون مباراتي بطل النيجر في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا في أكتوبر الحالي.

كما سيغيب الشناوي عن الأهلي في بداية الدوري المصري والتي ستكون بمباراة ضد الإسماعيلي في نهاية الشهر الحالي، وأيضا عن مباراة البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية، ووفقا لبعض التقارير هناك شكوك حول لحاقه بلقاء القمة ضد الزمالك والذي سيكون في إطار الأسبوع الثالث.