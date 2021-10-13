استقالة جماعية لأعضاء اتحاد كرة القدم السوري عقب الخسارة أمام لبنان

استقال ستة من أعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم، على خلفية خسارة المنتخب من نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لمونديال 2022 المرتقب في قطر.

دمشق - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن "ستة من أعضاء اتحاد كرة القدم السوري تقدموا باستقالاتهم بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره اللبناني أمس (2-3) في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر وتلاشي أي فرصة للتأهل".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن أحد الأعضاء الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن هؤلاء "الأعضاء تقدموا باستقالاتهم شفهيا انتظارا لوصول الأمين العام من الأردن لتقديمها بشكل رسمي".

وأشارت الوطن إلى أن مصادر مقربة من اتحاد كرة القدم أرجعت أسباب الاستقالة "خاصة إلى الصراع الدائر داخل الاتحاد وتفرد رئيسه بالقرارات المهمة والمؤثرة".

ومن جانبه، قال سعد قرقناوي، أحد الأعضاء وأول من تقدم باستقالته إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام بعد المباراة مباشرة "تقدمت بالاستقالة لأننا لم نسعد جماهير كرة القدم السورية".

يُشار إلى أنه بعد الهزيمة من المنتخب اللبناني، تذيل المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما تصدرها المنتخب الإيراني (10 نقاط)، يليه منتخب كوريا الجنوبية (8 نقاط)، ولبنان (5 نقاط)، والإمارات (نقطتين)، والعراق (نقطتين).