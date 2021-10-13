محكمة إسبانية تصدر حكما بالسجن على لاعب في المنتخب الفرنسي

أصدرت محكمة مدريد، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول، حكما بالسجن، بحق لاعب المنتخب الفرنسي، لوكاس هرنانديز، بسبب انتهاكه أمرا تقييديا عام 2017.

وقالت محكمة مدريد، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس"، إن مدافع بايرن ميونيخ الألماني، لوكاس هرناندي، سينفذ حكم السجن، لو لم يمتثل أمام المحكمة الإسبانية يوم الثلاثاء المقبل، ليتمكن من الاستئناف على الحكم.

وكان هرنانديز، 25 عاما، الحائز على كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قد قبض عليه منذ 4 سنوات لانتهاكه أمر محكمة يمنعه من الاتصال بصديقته بعد مشادة عنيفة بين الاثنين.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، حُكم على هيرنانديز بالسجن ستة أشهر لخرقه أمر التقييد.

في إسبانيا، لا يُسجن المحكوم عليهم بأقل من عامين عادةً، ولكن في هذه الحالة، ونظرًا لكونها تكرارًا للجريمة، تم إصدار حكم على هرنانديز بذلك.

في فبراير/شباط 2017، تم القبض على هيرنانديز بعد أن نُقلت صديقته إلى المستشفى بإصابات طفيفة بعد شجار بينهما.

ولم يتقدم أي منهما بشكوى ضد الآخر لكن المدعي العام الإسباني وجه الاتهام لكليهما.

وحكم على كل من لاعب أتلتيكو مدريد آنذاك وصديقته بالسجن لمدة 31 يومًا في خدمة المجتمع.

كما أُمرا بعدم لقاء بعضهما البعض لمدة ستة أشهر.

بعد 4 أشهر، ألقي القبض على هيرنانديز في مطار مدريد بصحبة شريكته، التي لم يتم القبض عليها لأن أمر التقييد الخاص بها لم يتم تنفيذه رسميًا بعد.

كان هيرنانديز جزءًا من تشكيلة فرنسا التي فازت بلقب دوري الأمم في نهاية الأسبوع الماضي.