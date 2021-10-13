كيروش يكشف عن سلاح فاز به منتخب مصر على ليبيا

كشف المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش عن السلاح الذي مكَّن منتخب مصر من الفوز على ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر كيروش تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" تحدث فيه عن سلاح الفراعنة السري أمام ليبيا، والمتمثل في "الاستمتاع والكفاءة والشخصية".

وقال كيروش: "لعب الفريق بكفاءة وشخصية واستمتاع، وحققوا بداية جيدة، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي".

وتابع بقوله "المهم أن ننهي المهمة بنجاح، وهذا لن يتحقق إلا بالالتزام الكامل والتضحيات للفريق حتى النهاية".

وانتهت المواجهة بفوز المنتخب المصري على ليبيا بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن ليبيا.

The team played with competence and character. It was nice to enjoy a good start, but a good start alone is not enough. This is all about finishing with success. There is a price to pay, which is full commitment and sacrifices for the team, until the end.#EFA #RoadToQatar2022 pic.twitter.com/ogPrGn9C4l — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) October 13, 2021

​والشهر الماضي، أعلن رسميا عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، بعد أن تمت إقالة المدير الفني السابق، حسام البدري، بعد سوء الأداء والتعادل أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية.