صحيفة: صندوق الاستثمار السعودي يسعى لشراء إنتر ميلان... مليار يورو

أشارت تقارير إعلامية الى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبعد إتمام صفقته في الإستحواذ على نادي نيوكاسل، يرغب بإستثمار مليار يورو في نادي إنتر ميلان الإيطالي والإستحواذ عليه.

وبحسب ما نشرت صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن المحادثات بين صندوق الاستثمار ومالكي الفريق الإيطالي، قد أصبحت في مرحلة متقدمة.

يذكر أن المفاوضات كانت قد بدأت في العام الماضي إلى أنه قد تم تعليقها مع الإعلان عن بطولة "السوبر الأوروبي" في أبريل.

وبحسب الصحيفة فإن اجتماعا قد حصل بين ممثليين عن الطرفين في 15 سبتمبر، في نفس اليوم الذي خاض فيه الفريق الإيطالي لقاء بدوري الأبطال ضد فريق ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي أعلن في وقت سابق عن إكمال صفقة استحواذ كاملة على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الصندوق في بيان على "تويتر": "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي".