أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" استقالة رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم في سوريا رسمياً، بعد النتائج السلبية للمنتخب السوري في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال رئيس الاتحاد المستقيل، حاتم الغايب، في تصريح صحفي نقلته "سانا": "نظراً للنتائج غير الملبية لطموحنا وطموح الجماهير السورية المحبة والعاشقة لكرة القدم وبعيداً عن الجدل تقدمت باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم متمنياً التوفيق والنجاح لكل من يخدم الكرة السورية".

يشار إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم ستعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل للتصويت على الاستقالات وتعيين لجنة تسيير أمور للتحضير لانتخابات رئيس وأعضاء جدد للاتحاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، إن عددا من أعضاء الاتحاد الرياضي لكرة القدم، قدموا استقالتهم بعد خسارة المنتخب السوري أمام لبنان بنتيجة (2 – 3) ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 10نقاط لإيران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان و3 للإمارات والعراق.