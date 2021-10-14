إعلام: إبراهيموفيتش جاهز للعودة إلى مباريات ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، في طريقه للعودة إلى مباريات فريقه ميلان الإيطالي.

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن مصدر داخل الروسونيري قوله إن إبراهيموفيتش عاد بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية لفريق ميلان، تمهيدا لعودته إلى الملاعب.

ولفت المصدر إلى أن عودة إبراهيموفتش للتدريبات تعزز من فرص مشاركته في مباراة هيلاس فيرونا السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمباريات الدوري الإيطالي.

ورجح المصدر احتمالية عدم اشترك إبرا في المباراة من بدايتها وأن يجلس على مقاعد المباريات واشتراكه في دقائق المباراة الأخيرة، حتى يحصل على حساسية المشاركات الرسمية.

ولم يلعب المهاجم السويدي، 40 عاما، إلا 30 دقيقة كبديل هذا الموسم، وسجل هدف الفوز على لاتسيو يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة منعته من المشاركة في المباريات.

وأجرى إبراهيموفيتش جراحة في الركبة الصيف الماضي، أبعدته عن منافسات اليورو، ثم تعرض للإصابة في وتر أكيليس.

يذكر أن ميلان يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر نابولي، بعد 7 جولات من عمر البطولة.