تسديدة ثلاثية مذهلة من هالاند تتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة... فيديو

انتشرت كالنار في الهشيم خلال ساعات قليلة فقط، تسديدة ثلاثية مذهلة من النجم النرويجي الشاب، إيرلنغ هالاند، على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب الدوري الألماني لكرة القدم، تسديدة من لاعب بروسيا دورتموند الألماني، هالاند، وهو يضع 3 كرات فوق بعضهم البعض، ويسدد واحدة تلو الأخرى، ويحاول أن يسددها في الزاوية العلوية اليسرى من المرمى في مكان محدد له.

​وتمكن هالاند من إصابة هدفه بدقة في الكرات الثلاث، وحطم العلامة الموضوعة له في التسديدات الثلاث بطريقة مذهلة.

وتمكن الفيديو من الحصول على أكثر من 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة في 4 ساعات فقط منذ نشره.

وتداول المقطع عدد كبير من نجوم كرة القدم، وأبدوا إعجابهم بقدارات الموهبة النرويجية المذهلة.

وعلق بروسيا دورتموند على تسديدات هالاند، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "هذه حقيقة، يجب أن تثقوا بنا".

وبات هالاند، 21 عاما، على رادار عدد كبير من الأندية العالمية، أبرزها فرق ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن بروسيا دورتموند وضعت مبلغا فلكيا للتخلي عن خدمات هالاند الصيف المقبل، حيث حددت 250 مليون يورو لبيعه.

ومن المتوقع رحيل هالاند عن صفوف دورتموند بنهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024، في ظل اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا بالتعاقد معه.

وترجح التقارير إمكانية رحيل هالاند بسبب امتلاكه شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لا يحق تفعيله قبل صيف 2022، وهنا ستتدخل العديد من الأندية الكبرى لحسم الصفقة.