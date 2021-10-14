بنزيمة: حريص على اللعب مع مبابي في ريال مدريد

أبدى كريم بنزيمة رغبته وحرصه على اللعب بجوار زميله بالمنتخب الفرنسي كيليان مبابي في ناديه ريال مدريد يوم ما، معربا في الوقت نفسه عن سعادته بالفوز بلقب قاري مع بلاده بعد 6 سنوات من الغياب عن الفريق.

وقال بنزيمة في تصريحات صحفية لشبكة التلفزيون الإسباني (تي في إي): "لما لا؟ دائما ما أقول ذلك وسأقوله مرة أخرى، بالطبع أود اللعب (مع مبابي) في يوم ما، استمتع باللعب معه في منتخب فرنسا، لذلك لماذا لا نلعب سويا في المستقبل (في ريال مدريد)، لأنه لاعب كبير، لكن الآن يجب أن نحترم ناديه باريس سان جيرمان".

ورفض باريس سان جيرمان عرضا من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي مقابل 160 مليون يورو (185.5 مليون دولار) هذا العام، وذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية إن النادي الإسباني قدم عرضين آخرين وكان الثاني بقيمة 180 مليون يورو ورفضه النادي الفرنسي أيضا.

وسيصبح مبابي حرا في التفاوض مع ريال مدريد أو أي أندية أخرى بداية من يناير/كانون الثاني المقبل وسيكون بإمكانه الانضمام إلى أي ناد يريده مجانا عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو حزيران المقبل، ما لم يتمكن النادي الفرنسي من إقناعه بتوقيع عقد جديد.

وسجل بنزيمة ومبابي هدفين ليقودا فرنسا لتحويل تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميلان يوم الأحد الماضي، وأعرب بنزيمة عن فخره بالفوز بهذا اللقب بعد ست سنوات من الغياب.

وغاب بنزيمة عن تشكيلة فرنسا منذ عام 2015 إثر فضيحة ابتزاز سيمثل بسببها أمام المحكمة الشهر الحالي، قبل استدعائه بشكل مفاجئ من المدرب ديدييه ديشان قبل بطولة أوروبا 2020.