ليفربول ينشر 6 أهداف لمحمد صلاح ساهمت في فوزه بجائزة لاعب الشهر... فيديو

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، 6 أهداف لمحمد صلاح مع أبرز اللحظات الحاسمة له في المباريات والتي ساهمت في فوزه بأفضل لاعب في الريدز للشهر الماضي.

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Six goals to his name, and plenty more special moments from September’s @StanChart Player of the Month 👑💫 pic.twitter.com/pXEz1q2SgJ — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2021

وكان ليفربول قد أعلن اليوم الخميس، عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، ليحصد الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعد استطلاع رأي الجماهير على الموقع الرسمي للنادي.

💬 "I'm trying to help always, to score goals and make the team win games – that's the most important thing.”@MoSalah on winning the latest @StanChart Player of Month award 😄 pic.twitter.com/HNEs6YBQlG — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2021

وتعليقا على الفوز بالجائزة، قال صلاح "أحاول المساعدة دائمًا لتسجيل الأهداف وجعل الفريق يفوز بالمباريات وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

𝐘𝐞𝐬, 𝐌𝐨! 🏆



Presenting your @StanChart Player of the Month for September 👏 pic.twitter.com/ediGt2T10o — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2021

يذكر أن صلاح كان قد سجل 6 أهداف في مبارياته الخمس خلال الشهر ليساعد فريقه على الحفاظ على بداية خالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.