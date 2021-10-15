إعلام: النني في طريقه للرحيل رسميا عن أرسنال الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول، أن الدولي المصري، محمد النني، في طريقه للرحيل رسميا عن فريق أرسنال الإنجليزي.

وأشار موقع "فوتوماك" الرياضي التركي، أن فريق غلطة سراي التركي، يضع حاليا اللمسات الأخيرة على اتفاقه مع أرسنال لضم النني، خلال فترة الانتخابات الشتوية المقبلة.

ومن المتوقع في حال إتمام تلك الصفقة أن يلعب النني، مع زميله في منتخب مصر مصطفى محمد في الفريق التركي.

ولفت الموقع التركي أن ما حرك المياه الراكدة في تلك الصفقة، هو تنازل النني عن مطالبه بالحصول على 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو ما لا يتفق مع قواعد ولوائح الدوري التركي.

ووافق النني، بحسب التقارير التركية، على الحصول على راتب 2 مليون يورو، حال انضمامه إلى غلطة سراي.

ومن جانبه، وافق أرسنال على إتمام صفقة انتقال النني، 29 عاما، للاستفادة المادية منه قبل أن يتمكن من الانتقال الحر الصيف المقبل بنهاية عقده.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن وجود مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار، بين صفوف غلطة سراي قد يسهل عودة لاعب وسط منتخب مصر إلى الدوري التركي.

وكان النني قد سبق له اللعب في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل العودة إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري.

وقد انضم النني إلى صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 15/16، قادما من بازل السويسري، ويتبقى في عقده موسم واحد فقط مع النادي الإنجليزي.