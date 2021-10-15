أول تعليق رسمي من موسيماني على تقارير تتحدث عن رحيله من الأهلي

أصدر الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، اليوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الثاني، أول تعليق رسمي على التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات حول تمديد عقده مع الفريق واحتمالية رحيله.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه، علق فيها على بيان الأهلي الذي نقل عن مدير التعاقدات للنادي المصري، أمير توفيق، يعلن فيه استمرار المدرب الجنوب أفريقي مع الفريق وعدم طلبه زيادة في راتبه.

وقال مدرب الأهلي في تغريدته: "شكرا للنادي الأهلي المصري، كل الأطراف سعداء بعد اجتماعي مع أعضاء مجلس إدارة النادي".

Thank you very much @AlAhlyEnglish,all parties are happy after that meeting.We all continue with full energies and focus to finish the current contract ending this season.Enshalla we might both want to enter into discussions for the new contract. It’s all about timing.💪🏿🦅 https://t.co/CaQeq3RrvZ — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 15, 2021

​وتابع بقوله: "كلنا نسعى لأن نواصل بكل طاقاتنا وتركيزنا لتمديد العقد الحالي الذي ينتهي هذا الموسم، الأمر كله يتربط بالوقت الذي سيتم من خلاله إعلان تمديد التعاقد".

وكان شوقي قد قال في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الأهلي متمسك باستمرار موسيماني في مهمته لقناعته بإمكانياته وقدرته على تحقيق طموحات النادي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الجلسة بين الطرفين جرت في أجواء ودية حول الأمور المستقبلية ومشمولة بتفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور بنهاية العقد الحالي.

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 من الشهر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته في القاهرة، بأداء تمريناته في ملعب التتش بالجزيرة، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.