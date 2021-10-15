رئيس "فيفا" مدافعا عن خطته بشأن كأس العالم: من حق البلدان أن تحلم

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عن خطة "فيفا" لإقامة كأس العالم لمنتخبات البلدان كل عامين بدلا من كل أربعة أعوام.

تعرض مشروع كأس العالم الذي يقام كل عامين، ويحظى بدعم مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر، والذي يشغل الآن منصب مدير التطوير في "فيفا"، لانتقادات شديدة من اتحادات قارية مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال إنفانتينو خلال حدث في العاصمة الفنزويلية كاراكاس: "مهمتنا كاتحاد دولي للعبة هي التفكير باستمرار في كيفية تحسين كرة القدم في العالم، وجعل كرة القدم عالمية حقا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأردف بالقول: "رئيس فيفا هو رئيس 111 دولة، وكل هذه البلدان لها الحق في الحلم، حلم مثل حلم فينوتينتو (منتخب فنزويلا الوطني). عليهم أيضا أن يكونوا قادرين على تحقيق هذا الحلم لأنه إذا كان عليك أن تحلم إلى الأبد، فإنك في النهاية ستفضل القيام بأشياء أخرى".

وأوضح أنه عندما تقرر تنظيم كأس العالم كل أربع سنوات، قبل نحو 100 عام، كان لدى "فيفا" 40 دولة عضوة، قائلا: "حان الوقت لإعادة تحليل القضية".

وقال إنفانتينو إن فرق أمريكا الجنوبية غالبا ما تكون في وضع غير مؤات بسبب حجم السفر الذي يتعين عليهم القيام به مقارنة بالفرق الأوروبية. استضافت أوروبا كأس العالم 11 مرة، في حين استقبلت أمريكا الجنوبية البطولة خمس مرات، وأفريقيا وآسيا مرة واحدة فقط لكل منهما حتى الآن.

وقال إنفانتينو: "إذا كان على ميسي أن يسافر 350 ألف كيلومتر للعب كأس العالم وكريستيانو رونالدو 50 ألف كيلومتر للعب، أعتقد أنه من الطبيعي أن يشعر الأمريكيون الجنوبيون في يونيو بالتعب أكثر قليلا من الأوروبيين".

وختم: "منذ عام 2002، لم تفز البرازيل بمباراة واحدة في نهائيات كأس العالم ضد فريق أوروبي، وهذه هي البرازيل!".