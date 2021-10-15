تسجيل
22:25 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جياني إنفانتينو

    رئيس "فيفا" مدافعا عن خطته بشأن كأس العالم: من حق البلدان أن تحلم

    © Sputnik . Alexander Vilf
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202110151050445979-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%85/

    دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عن خطة "فيفا" لإقامة كأس العالم لمنتخبات البلدان كل عامين بدلا من كل أربعة أعوام.

    تعرض مشروع كأس العالم الذي يقام كل عامين، ويحظى بدعم مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر، والذي يشغل الآن منصب مدير التطوير في "فيفا"، لانتقادات شديدة من اتحادات قارية مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية.

    فيفا
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    هل ينجح الـ "فيفا" في إقامة كأس العالم كل عامين؟

    وقال إنفانتينو خلال حدث في العاصمة الفنزويلية كاراكاس: "مهمتنا كاتحاد دولي للعبة هي التفكير باستمرار في كيفية تحسين كرة القدم في العالم، وجعل كرة القدم عالمية حقا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

    وأردف بالقول: "رئيس فيفا هو رئيس 111 دولة، وكل هذه البلدان لها الحق في الحلم، حلم مثل حلم فينوتينتو (منتخب فنزويلا الوطني). عليهم أيضا أن يكونوا قادرين على تحقيق هذا الحلم لأنه إذا كان عليك أن تحلم إلى الأبد، فإنك في النهاية ستفضل القيام بأشياء أخرى".

    وأوضح أنه عندما تقرر تنظيم كأس العالم كل أربع سنوات، قبل نحو 100 عام، كان لدى "فيفا" 40 دولة عضوة، قائلا: "حان الوقت لإعادة تحليل القضية".

    وقال إنفانتينو إن فرق أمريكا الجنوبية غالبا ما تكون في وضع غير مؤات بسبب حجم السفر الذي يتعين عليهم القيام به مقارنة بالفرق الأوروبية. استضافت أوروبا كأس العالم 11 مرة، في حين استقبلت أمريكا الجنوبية البطولة خمس مرات، وأفريقيا وآسيا مرة واحدة فقط لكل منهما حتى الآن.

    وقال إنفانتينو: "إذا كان على ميسي أن يسافر 350 ألف كيلومتر للعب كأس العالم وكريستيانو رونالدو 50 ألف كيلومتر للعب، أعتقد أنه من الطبيعي أن يشعر الأمريكيون الجنوبيون في يونيو بالتعب أكثر قليلا من الأوروبيين".

    وختم: "منذ عام 2002، لم تفز البرازيل بمباراة واحدة في نهائيات كأس العالم ضد فريق أوروبي، وهذه هي البرازيل!".

    انظر أيضا:

    الجامعة العربية تستنكر ما فعله رئيس الفيفا في إسرائيل وفلسطين ترفض استقباله
    شركة ألعاب الفيديو العالمية المالكة للعبة "فيفا" تقرر تغيير اسمها
    رئيس الفيفا يعرض استضافة بطولة كأس العالم على إسرائيل والإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك