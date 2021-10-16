مورينيو يلتقي مع ماكغريغور ويصفه بـ"الأسطورة"... صور

التقى مدرب روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، مع بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة، الأيرلندي كونور ماكغريغور، في أحد مطاعم العاصمة الإيطالية يوم أمس.

وتبادل كل من ماكغريغور ومورينيو الحديث، حيث وصف مورينيو، الأيرلندي، قائلا: "أحترم هذا الرجل، إنه أسطورة".

وقام مورينيو بمنح ماكغريغور قميص نادي روما مطبوعا عليه إسم "Conor" مع الرقم 10.

View this post on Instagram Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

وتأتي زيارة الأيرلندي إلى العاصمة من أجل معمودية ابنه روان في الفاتيكان، بحسب ما نقل موقع ilmessaggero.

ونشر مورينيو مجموعة من الصور التي جمعته بالبطل الإيرلندي.

هذا وكانت جموع غفيرة من محبي البطل الأيرلندي قد اجتمعت عند المطعم للقائه.