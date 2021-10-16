هدف عالمي لمحمد صلاح في مرمى واتفورد... فيديو

سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا في مرمى واتفورد الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم.

وحسب اللقاء، فإن صلاح تلقى الكرة من فيرمينو، ثم راوغ ثلاثة من الدفاع داخل منطقة الجزاء، وجنح بالكرة إلى يسار المرمى، ليراوغ لاعبا من الدفاع بصورة رائعة، وبعدها يضعها بيسراه على يمين الحارس.

الهدف الذي يشبه هدفه في فريق السيتي، الأسبوع الماضي، يكشف عن مواهب صلاح الذي يزداد تألقا في الفترة الأخيرة.

ويسعى صلاح لزيادة حصيلة أهدافه هذا الموسم من أجل أن ينفرد بصدراة هدافي الدوري الإنجليزي، وبهذا الهدف يكون قد تربع عليها بعدما أصبح رصيده 7 اهداف مقابل 6 لـ جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.