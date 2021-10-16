ساديو ماني يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي ويلحق بصلاح ودروجبا... فيديو

حقق نجم فريق ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو ماني، إنجازا فريدا بعدما استطاع أن يسجل هدفا لفريقه في مرمى مضيفه واتفورد، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل ساديو ماني بذلك إلى الهدف رقم 100 له في البريميرليغ.

وافتتح ساديو ماني أهداف لقاء فريقه أمام واتفورد، بهدف من صناعة زميله المصري محمد صلاح في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، عندما لعب صلاح الكرة بخارج القدم رائعة، لتصل إلى ماني الذي لم يتردد في إسكان الكرة في شباك حارس واتفورد.

اسيست خيالي لمحمد صلاح اليوم شاهد هدف ساديو ماني … pic.twitter.com/VPSnPjJTmP — أخــر الأخـبــار (@latestnews2026) October 16, 2021

وأصبح ثالث لاعب أفريقي يصل لهذا الرقم، خلف الإيفواري ديدييه دروجبا، وزميله المصري محمد صلاح.

100 - Sadio Mané has become the third African player to reach 100 goals in the Premier League, after Didier Drogba and Mohamed Salah. Centurions. pic.twitter.com/zTUyS00Gw0 — OptaJoe (@OptaJoe) October 16, 2021

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، أصبح ماني ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى حاجز الـ100 هدف، دون أن يكون منها هدف واحد من ركلة جزاء، بعد ليس فيرديناند (149 هدفا) وإميل هيسكي (110 أهداف).