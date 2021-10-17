رياض محرز يرد على أخبار تورطه في جريمة جنسية

أكد ناطق باسم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، أن ما يُثار حول تورط الأخير في قضية الاغتصاب المتهم فيها بنيامين ميندي، لا أساس له من الصحة.

وفي تصريحات لجريدة الصن البريطانية قال إن " رياض محرز لم يتم استدعاؤه كشاهد، ولم يتم التعامل معه على هذا الأساس تماما".

وكانت الصن البريطانية قد تحدثت عن مشاركة كل من جاك غريليش، ورياض محرز، لاعبي مانشستر سيتي، مع زميلهم في الفريق الذي يزعم أنه اغتصب فتاة.

وقالت الصحيفة إن النجمين كانا في ملهى ليلي مع بنيامين ميندي قبل أن يقال إنه ارتكب الجريمة.

وبالتالي، فقد تحدثت الصحيفة عن إمكانية مثول النجمين للتحقيق أمام الشرطة والقضاء، لهذا السبب.

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