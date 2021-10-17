ساديو ماني يتحدث عن إنجاز سبقه إليه محمد صلاح

تحدث السنغالي الدولي، ساديو ماني، عن إنجاز حققه مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سبق وحققه زميله، الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر موقع "ليفربول" الرسمي مقابلة مع ماني تحدث فيه عن تسجيله 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمر ليغ"، معبرا عن فخره بهذا الإنجاز.

ووصل ماني إلى الهدف الـ100 بتسجيله الهدف الافتتاحي للريدز في فوزهم، أمس السبت، على واتفورد بخماسية نظيفة.

ويعد ماني هو ثالث لاعب أفريقي يسجل 100 هدفا في البريمر ليغ، بعد ديديه دروغبا وصلاح، وهو ثالث لاعب يسجل الـ100 هدف من دون أي عقوبات أيضا.

وأوضح ماني: "عندما جئت إلى البريمر ليغ، كان حلمي هو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والفوز بالألقاب، وها أنا أحقق أحلامي".

وتحدث ماني أيضا عن هدف محمد صلاح المذهل أمام واتفورد، وإن كان هو أفضل أم هدفه الآخر في مانشستر سيتي، بقوله: "أعتقد أنه هدف أفضل من السيتي، لكن هذا ليس مفاجئًا بالنسبة لنا لأننا نعرف كفاءته، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأردف بقوله: "لدينا أيضا فريمينو وهو من أفضل مهاجمي العالم أيضا، تسجيل فريمينو هاتريك أمر أسعدني كثيرا، فهو مر بأوقات صعبة بسبب الإصابات".