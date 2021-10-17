زيدان يكشف عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

كشف المدير الفني السابق لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال زيدان في مقابلة مع قناة "تيليفوت" الفرنسية، إنه مر وقت طويل على فوزه بجائزة الكرة الذهبية في 1998، حيث لم يفز أي لاعب فرنسي بالجائزة من ذلك الوقت.

"Benzema mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur incroyable, j'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il sait tout faire sur le terrain. Il est au-dessus, et j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'Or"



Les louanges de Zidane pour @Benzema 😍 (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/jN3UVqPQPL — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 17, 2021

وردا على سؤال، هل يستطيع كريم بنزيما لاعب ريال مدريد أن يكون خليفته؟ أجاب زيدان "هو بالفعل يستحق الفوز هذه الجائزة".

وأتم قائلا "بنزيما يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب. إنه في القمة، وآمل أن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام".

وأضاف "بنزيما لاعب لا يصدق، وأنه شرف كبير لي لأنني قمت بتدريبه".

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد نشرت القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2021، والتي شهدت تواجد الفرنسيان كريم بنزيما، وكيليان مبابي، بالإضافة إلى نجوم أخرين مثل المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالد والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تكشف المجلة الفرنسية عن الفائز بالكرة الذهبية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بجانب جائزة الأفضل في فئة كرة القدم سيدات، وأفضل حارس مرمى بالعالم.