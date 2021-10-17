نجم مانشستر يونايتد ينتقد الفريق: نحتاج لتغيير العقلية والتكتيك

انتقد أحد كبار نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشدة الأداء الذي يقدمه فريقه بعد هزيمته 4-2 أمام ليستر سيتي، السبت، مما زاد تأخر الشياطين الحمر عن سباق الصدارة على بطولة الدوري الممتاز إلى خمس نقاط.

لم يفز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي منذ عام 2013، لكن كان من المتوقع أن ينافس هذا الموسم بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو وجادون سانشو ورافائيل فاران خلال فترت الانتقالات الصيفية.

ومع ذلك، فقد حصل رجال أولي جونار سولشاير على نقطة واحدة فقط من تسعة محتملة ضد أستون فيلا وإيفرتون وليستر في آخر ثلاث مباريات بالدوري. ألمح المدرب إلى أنه قد يضطر إلى التضحية ببعض نجومه المهاجمين لتحقيق توازن أفضل في الفريق.

وقال الفرنسي بول بوغبا لشبكة "سكاي سبورتس": "إذا أردنا الفوز باللقب، فهذه هي المباريات التي نحتاج للفوز بها، حتى لو كانت صعبة للغاية".

وتابع مضيفا: "لقد خضنا هذا النوع من المباريات لفترة طويلة ولم نعثر على المشكلة، لقد استقبلنا أهدافا سهلة وغبية. نحن بحاجة إلى العثور على مفتاح التغيير لأننا نستحق الخسارة".

وأضاف:

نعلم أن الجماهير ستضغط علينا، ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر نضجا، وأن نلعب بمزيد من الخبرة، من خلال أخذ الكرة واللعب بطريقتنا.

وختم بالقول: "لا أعرف ما إذا كانت هذه هي عقلية اللاعبين، نحن بحاجة إلى تغيير شيء ما، نحتاج إلى إيجاد العقلية والتكتيكات لتحقيق الفوز، علينا أن ننظر كأفراد وكفريق لإصلاح ذلك".

خرج يونايتد أيضا من بطولة كأس الرابطة الشهر الماضي ويتعرض لضغوط من أجل مواجهة أتلانتا بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، بعد خسارة مباراته الافتتاحية في دور المجموعات أمام يانغ بويز السويسري.