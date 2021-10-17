أهداف مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن 5-1 في الدوري الألماني... فيديو

وجاءت أهداف بايرن ميونخ الخمسة عن طريق، كل من روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين (4 و30)، توماس مولر في الدقيقة (34)، سيرغي غنابري في الدقيقتين (35 و37).
🚨⚽️ | HIGHLIGHTS#B04FCB— “ Faster Media 🧃 (@faster_media) October 17, 2021
🔴 LEVERKUSEN 1 × 5 BAYERN ⚪️
03' Bayer 0-1 Bayern
30' Bayer 0-2 Bayern
34' Bayer 0-3 Bayern
35' Bayer 0-4 Bayern
38' Bayer 0-5 Bayern
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to never miss any goal Follow @FA_GO7
pic.twitter.com/NDFCv5J2rA
فيما أحرز باتريك شيك هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة (55).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 19 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند، وبفارق 3 نقاط عن ليفركوزن الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ 16 في المركز الثالث.
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