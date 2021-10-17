أهداف مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن 5-1 في الدوري الألماني... فيديو

حقق بايرن ميونخ فوزا كاسحا على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة (5-1)، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وجاءت أهداف بايرن ميونخ الخمسة عن طريق، كل من روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين (4 و30)، توماس مولر في الدقيقة (34)، سيرغي غنابري في الدقيقتين (35 و37).

🚨⚽️ | HIGHLIGHTS#B04FCB



🔴 LEVERKUSEN 1 × 5 BAYERN ⚪️



03' Bayer 0-1 Bayern

30' Bayer 0-2 Bayern

34' Bayer 0-3 Bayern

35' Bayer 0-4 Bayern

38' Bayer 0-5 Bayern



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pic.twitter.com/NDFCv5J2rA — “ Faster Media 🧃 (@faster_media) October 17, 2021

فيما أحرز باتريك شيك هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة (55).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 19 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند، وبفارق 3 نقاط عن ليفركوزن الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ 16 في المركز الثالث.