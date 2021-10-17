جماهير نيوكاسل تحتفي بالسعودي ياسر الرميان... فيديو وصور

ووصل ياسر الرميان والوفد المرافق له إلى ملعب سانت جيمس بارك لحضور مباراة نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وصفقت جماهير الفريق في تعبير عن التحية لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان بعد وصوله لحضور المباراة.
حضور ياسر الرميان في اول مباراه رسميه بعد الاستحواذ السعودي .. #ياسر_الرميان #نيوكاسل_سعودي pic.twitter.com/Y3Can8bupD— أبو عبدالرحمن 🇸🇦| Naif A (@Albgomi2030) October 17, 2021
وظهر الرميان بصحبة أماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners.
فرحة الأستاذ #ياسر_الرميان من فرحتنا لأن نجاح #نيوكاسل هو نجاح لإحدى مشاريع صندوقنا الوطني #صندوق_الاستثمارات_العامة (@PIFSaudi) 🇸🇦💚— ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) October 17, 2021
حفظ الله وطننا الحبيب #السعودية 💚🇸🇦#NUFC #رؤية_السعودية_2030 #الاستثمار_الرياضي https://t.co/mb3l1ul5Qm pic.twitter.com/rsM3ZFuuYl
وانتهت المباراة بفوز توتنهام على منافسه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وبذلك ارتفع رصيد توتنهام إلى 15 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.
#ياسر_الرميان— عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) October 17, 2021
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وكان صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته تضم شركتي PCP Capital Partners و RB Sports & Media على نيوكاسل يونايتد مقابل 409 مليون دولار.
استقبال جماهيري حافل لـ #ياسر_الرميان رئيس نادي #نيوكاسل الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك، في أول مباراة للنادي بعد استحواذ #صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/d0YmaGmUKh— معلومات مباشر (@mubasher) October 17, 2021
وتم تعيين محافظ الصندوق ياسر الرميان رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي، وأماندا ستافيلي كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.
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