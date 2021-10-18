محمود الخطيب يعلن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي المصري لفترة ثانية

أعلن لاعب كرة القدم السابق والرئيس الحالي للنادي الأهلي المصري محمود الخطيب، ترشحه في الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي.

وبذلك يكون الخطيب قد حسم جدل ترشحه لفترة ثانية في رئاسة النادي الأحمر، ساعيا إلى الاحتفاظ بمنصبه لأربع سنوات مقبلة.

وقال الخطيب، خلال المؤتمر العالم الذي عقده مساء اليوم الاثنين: "إللي (الذي) ابتديناه هنكمله بإذن الله، ومن هنا بعلن ترشحي لانتخابات مجلس إدارة الأهلي القادمة".

محمود الخطيب : إللي ابتديناه هنكمله بإذن الله ،ومن هنا بعلن ترشحي لانتخابات مجلس إدارة الأهلي القادمة. — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) October 18, 2021

​ولفت الخطيب إلى أنه قد يجري بعد التعديلات على قائمته الانتخابية التي شارك وفاز بها في الانتخابات السابقة.

وقال: "أبلغت زملائي في مجلس الإدارة خلال الاجتماع الماضي، أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات في المجلس القادم من أجل منح الفرصة لزملاء آخرين".

وأكد بيبو على أنه لم يستقر بعد على أي أسماء ليكمل بها قائمته الانتخابية، وقال: "لم أفكر في الانتخابات خلال الفترة الماضية، لكن بداية من الغد سأبدأ التفكير في الأمر".

>> يمكنك متابعة المزيد أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.