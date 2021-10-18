أهداف مباراة أرسنال وكريستال بالاس (2-2)... فيديو

نجح فريق أرسنال الإنجليزي في اقتناص تعادل قاتل بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعته بفريق كريستال بالاس، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء التعادل بقدم اللاعب البديل، ألكسندر لاكازيت، في آخر ركلة في المباراة وذلك بعد أن رد فريق كريستال بالاس بهدفين على تأخره بهدف في الدقائق الأولى من المباراة، بحسب رويتزر.

افتتح أوباميانج التسجيل للآرسنال في الدقيقة 8، فيما تعادل كريستيان بنتيكي في الدقيقة 50 لفريق كريستال بالاس ليضيف زميله إدوارد الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 73، وجاء هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بقدم لاكازيت.

يشار إلى أن هذا التعادل المثير رفع رصيد كريستال بالاس إلى 8 نقاط ليضعه في المركز الرابع عشر، كما رفع رصيد فريق آرسنال إلى النقطة 11 ووضعه في المركز الثاني عشر.

وكانت تقارير صحفية تركية صدرت يوم الجمعة الماضي، كانت قد تحدثت عن أن اللاعب الدولي المصري، محمد النني ، في طريقه للرحيل رسميا عن فريق أرسنال الإنجليزي.

وبحسب موقع "فوتوماك" الرياضي التركي، فقد وضع فريق غلطة سراي التركي، اللمسات الأخيرة على اتفاقه مع أرسنال لضم النني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلةن وتشير التوقعات إلى أنه في حال إتمام تلك الصفقة فسيلعب النني، مع زميله في منتخب مصر مصطفى محمد في الفريق التركي.