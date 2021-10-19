كلوب: دييغو سيميوني "بطل" ولكن طريقة لعبه لا تعجبني... فيديو

قال مدرب نادي ليفربول الإنكليزي الألماني يورغن كلوب إنه يحترم من وصفه بـ"آلة النتائج" دييغو سيميوني.

ويحل ليفربول ضيفا على أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني يوم الثلاثاء في معقل الأخير واندا متروبوليتانو ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 الذي ظفر ليفربول منه باللقب.

وبعد آخر لقاء لهما والذي أطاح فيه أتليتيكو بحامل اللقب ليفربول آنذاك في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 2020، تساءل كلوب عن سبب عدم لعب الفريق الإسباني ما وصفه بـ"كرة القدم المناسبة"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".

Liverpool boss Jurgen Klopp was full of praise for opposite number Diego Simeone and the 'quality' job he has done at Atletico Madrid. pic.twitter.com/fyXQiDAX35 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 19, 2021

​وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل المباراة يوم أمس الاثنين "دييغو سيميوني يفعل كل شيء بشكل صحيح تماما".

وأضاف: "إنه بطل إسبانيا الحالي، ناجح جدًا في أتليتيكو، ولديه مجموعة من اللاعبين العالميين، يقاتلون بكل ما لديهم من أجل حياتهم".