أحمد حسن: موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد استعدادا للرحيل عن الأهلي

كشف أحمد حسن، قائد المنتخب المصري السابق، عن قيام الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري بجمع متعلقاته من مسكنه في الشيخ زايد ترقباً لرحيله عن القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.

ونشر أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء".

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي عقدت جلسة خاصة مع موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا عقب مباراة العودة أمام الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة أفريقيا.

وتنوي لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف مناقشة موسيماني في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق قبل انطلاق بطولة الدوري المصري يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تناقش عدة أمور كروية وحسابات فنية وغيرها مما يتعلق بفريق الكرة بارتباطاته المقبلة ونتائج الفريق الماضية وصفقات اللاعبين.

وأصدر الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، يوم الجمعه الماضي، أول تعليق رسمي على التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات حول تمديد عقده مع الفريق واحتمالية رحيله.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه، علق فيها على بيان الأهلي الذي نقل عن مدير التعاقدات للنادي المصري، أمير توفيق، ويعلن فيه استمرار المدرب الجنوب أفريقي مع الفريق وعدم طلبه زيادة في راتبه. وقال مدرب الأهلي في تغريدته: "شكرا للنادي الأهلي المصري، كل الأطراف سعداء بعد اجتماعي مع أعضاء مجلس إدارة النادي".