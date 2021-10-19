لاعبة مصرية تسجل إنجازا جديدا في لعبة الجمباز

حققت لاعبة الجمباز المصرية، نانسي طمان، إنجازا جديدا مع منتخب مصر، حيث تمكنت من الوصول إلى نهائي بطولة العالم في اليابان.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن طمان ستلعب على ميدالية عالمية في بطولة الجمباز الفني.

ولفتت، في خبر عن اللاعبة، إلى أن نانسي طمان، استطاعت إلى الوصول إلى هذه المرحلة من المنافسة العالمية في هذا النوع من الألعاب، مشيرة إلى أنها أصبحت أول لاعبة تصل إلى هذه المرحلة التي لم يسبقها إليها أي لاعب عربي أو أفريقي.

يذكر أن نانسي طمان، حققت ذهبية بطولة كأس العالم، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، في يونيو/ حزيران الماضي.

وذكرت "بوابة الأهرام" المصرية أن تصنيف لعبة الجمباز المصري أصبح في المرتبة رقم 7 عالميا، مشيرة إلى أن تصنيفها يتخطى دول كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والصين وتركيا وإسبانيا والبرازيل.

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